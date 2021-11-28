Титулована українська борчиня Ткач вдруге стала мамою
28 листопада 2021 , 13:50Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Юлії Ткач
Чемпіонка світу та Європи з вільної боротьби Юлія Ткач вдруге стала мамою. Українська спортсменка народила сина.
Поповнення у родині спортсменки
Досвідчена борчиня повідомила радісну звістку у своїх соцмережах. Юлія Ткач тепер стала мамою двох синів.
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Українка виклала світлину після пологів та коротко підписала фото. Прихильники та друзі спортсменки привітали Юлію та її сім'ю з поповненням.
Привіт світ! 27.11.2021. Тепер я мама двох синочків,
– прокоментувала борчиня.
Хто така Юлія Ткач: головні досягнення
- Юлія Ткач – чемпіонка світу та Європи, призерка цих турнірів з вільної боротьби. Переможниця та призерка Європейських ігор-2019 у ваговій категорії до 62 кілограмів.
- У 2014 році виграла чемпіонат світу після повернення з декретної відпустки. Змагання відбувались у Ташкенті (Узбекистан).
- На Олімпіаді-2020 участі не брала. До цього тричі виступала на Олімпійських іграх, але на п'єдестал не підіймалась.