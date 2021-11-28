Титулована українська борчиня Ткач вдруге стала мамою

Чемпіонка світу та Європи з вільної боротьби Юлія Ткач вдруге стала мамою. Українська спортсменка народила сина.

Поповнення у родині спортсменки

Досвідчена борчиня повідомила радісну звістку у своїх соцмережах. Юлія Ткач тепер стала мамою двох синів.

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Українка виклала світлину після пологів та коротко підписала фото. Прихильники та друзі спортсменки привітали Юлію та її сім'ю з поповненням.

Привіт світ! 27.11.2021. Тепер я мама двох синочків,

– прокоментувала борчиня.

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