В тихому болоті чорти водяться: Нідерланди не атакуючи подвоюють свою перевагу

Дейлі Блінд під завісу першого тайму, на 45+1 хвилині забиває гол. Нідерланди йдуть на перерву, лідируючи 2:0

Арбітр матчу до першого тайму компенсував тільки 1 хвилину, що є непритаманним для ЧС-2022. Та цього вистачило збірній Нідерланлів, аби відзначитись. Після передачі з флангу в штрафний майданчик США, Дейлі Блінд точним ударом подвоїв перевагу своєї команди – 2:0, пише 24 канал.

Гол Нідерландів: