Луніну приготуватися: Анчелотті повідомив про проблеми зі здоров'ям у Куртуа

У неділю, 29 вересня, відбулися матчі восьмого туру іспанської Ла Ліги. Закривало програму ігрового дня мадридське дербі між Атлетіко та Реалом.

Поєдинок закінчився внічию з рахунком 1:1. На гол Едера Мілітао своїм взяттям воріт вже в компенсований час відповів Анхель Корреа.

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Непроста ніч для Куртуа

Під час цього матчу стався скандал через уболівальників "матрацників". Вони закидали голкіпера "вершкових" Тібо Куртуа різними предметами, через що гру було призупинено на 18 хвилин.

Як виявилося, бельгійський голкіпер не тільки зазнав морального тиску в цьому поєдинку, а й отримав пошкодження. Про це розповів головний тренер Реала на післяматчевій пресконференції, повідомляє Madrid Xtra.

У Куртуа проблеми з м’язами. Його стан оцінять завтра,

– сказав Анчелотті.

Довідка. В нинішньому сезоні Тібо Куртуа провів усі 10 матчів Реала в основному складі, в яких пропустив сім голів та чотири рази залишав свої ворота "сухими". Андрій Лунін при цьому поки ще не виходив на футбольне поле.

Зазначимо, що наступний поєдинок "вершкові" проведуть уже 2 жовтня. Суперником Реала буде французький Лілль, стартовий свисток пролунає о 22:00.