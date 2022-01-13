Боксер Теренс Кроуфорд подав у суд на промоутера Ломаченка, звинувативши його в расизмі

Чемпіон світу за версією WBO у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд вирішив подати позов до суду на свого колишнього промоутера Боба Арума та його компанію Top Rank Boxing. Серед іншого він звинувачує його в расизмі відносно темношкірих боксерів.

Бій, що не відбувся

У серпні 2018 року Кроуфорд підписав контракт з Top Rank Boxing на три роки. За кожен рік контракту промоутери обіцяли боксеру проводити по два бої.

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В перший рік дії контракту свої умови вони виконали – Кроуфорд провів бої проти Хосе Бенавідеса та Аміра Хана. Обидва бої він виграв, захистивши свій чемпіонський титул.

Два бої йому організували й у третій рік дії контракту – він виходив в ринг проти Келла Брука та Шона Портера.

А от за другий рік дії контракту Кроуфорд бився лише одного разу – проти Егідіюса Каваляускаса. Хоча сам боксер також хотів провести бій проти Еролла Спенса. Але його так і не організували.

"Його середня винагорода за угодою 2018 року становила приблизно 4,5 мільйона доларів за поєдинок. Таким чином, Top Rank винен Кроуфорду не менше ніж 4,5 мільйона доларів за порушення угоди 2018 року, не надавши Кроуфорду другий бій протягом другого року дії угоди", – йдеться в заяві.

При цьому у скарзі не вказано тримісячний період, коли жоден промоутер не проводив бої через пандемію коронавірусу. А також не згадано про те, що Кроуфорд в цей час вимагав більшу компенсацію за проведення бою без глядачів.

Загалом сума позову – майже 10 мільйонів доларів. Ще 5,4 мільйона доларів боксер вимагає як компенсацію за те, що Арум та Top Rank не лише не просували боксера, але й завдали шкоди його репутації.

Звинувачення в расизмі

Позов складається з 23 сторінок. У вступі боксер та його адвокати вказують на расизм з боку Арума.

Оскільки це бокс, спорт зі строкатою історією, і оскільки Арума вже вважають просто сварливим старим білим чоловіком, Арум продовжує робити расистські та повні нетерпимості заяви, а також цілеспрямовано завдавати шкоди репутації чорних боксерів без наслідків для себе. В основному це пов'язано з тим, що постраждалі боксери з довгостроковими контрактами в Top Rank побоюються, що якщо заговорять, то будуть відсторонені від рингу і не матимуть можливості битися протягом терміну дії їх контракту. А це може бути від 5 до 7 років,

– йдеться в заяві.

Як приклад наводиться те, що Top Rank не нанесли логотипи Black Lives Matter під час боксерських боїв, коли в США був активним протестний рух. Окрім того, в керівництві Top Rank немає жодної темношкірої людини.

Однак усі численні звинувачення в расизмі, які висунуті Кроуфордом, є лише у вступі до скарги, і не включені до жодної з шести окремих причин позовів проти промоутерської компанії.

Боб Арум вже відреагував на ці звинувачення. Він назвав їх "несерйозними" та "злісною спробою вимагання".

"Позов Кроуфорда проти Top Rank є несерйозним. Його підлі звинувачення в расизмі є необачними та невиправданими. Він це знає, і його адвокат це знає. Я провів усе своє робоче життя як чемпіон серед темношкірих боксерів, латиноамериканських боксерів та боксерів з різними кольорами шкіри. Я не сумніваюся, що суд розгляне справу Кроуфорда як злісну спробу вимагання", – заявив Арум.

Варто відзначити, що Боб Арум є промоутером українця Василя Ломаченка.