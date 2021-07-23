Тенісистка Наомі Осака запалила олімпійський вогонь: фото

В Японії офіційно стартували Олімпійські ігри. Олімпійський вогонь на церемонії відкриття запалила тенісистка Наомі Осака.

Загалом церемонія відкриття Олімпіади тривала майже чотири години. Після першої частини представлення був традиційний парад атлетів, в якому взяли участь і українські спортсмени.

Як це було Церемонія відкриття Олімпіади-2020: фото з виходу України

Після цього знову була урочиста церемонія, яка закінчилася запаленням олімпійського вогню на стадіоні.



Наомі Осака запалила олімпійський вогонь / Фото Getty Images

На Олімпіаді-2020 в Токіо цю почесну місію доручили тенісистці Наомі Осаці. Вона чотири рази перемагала на турнірах Grand Slam і є однією з головних фавориток на здобуття золотої нагороди на Олімпіаді-2020.