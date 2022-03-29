Тенісистка Костюк закликає всіх говорити українською, аби не стати "соотєчествєнніком"

У Росії пропонують визнати співвітчизниками усіх, хто говорить російською мовою. Відповідний законопроєкт внесли до Держдуми РФ 28 березня.

"Вчимо й переходимо на рідну українську"

Українська тенісистка Марта Костюк відреагувала на новину, що до Держдуми РФ внесли законопроєкт про визнання співвітчизниками всіх, хто володіє російською мовою. Спортсменка закликає своїх підписників говорити українською.

До теми У Росії хочуть зараховувати до співвітчизників тих, хто розмовляє російською

Вчимо й переходимо на рідну українську, щоб раптово не стати "соотєчествєнніком",

– написала Костюк у своєму інстаграмі.



Костюк закликає своїх земляків говорити українською / Фото з інстаграму тенісистки

Російські парламентарі пропонують називати "своїми співвітчизниками" всіх людей, які говорять російською мовою.

Також у Держдумі розглянуть питання історичних народів, які мешкають на території Росії, до яких вони відносять і українців.

Пояснювальна записка до законопроєкту говорить, що володіння російською мовою - це "необхідна умова відповідності конституційній вимозі до держави забезпечувати загальноросійську культурну ідентичність співвітчизників, які проживають за кордоном".