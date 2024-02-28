"Розгульне життя": стали відомі деталі конфлікту Тен Хага та Решфорда

Відносини між головним тренером Манчестер Юнайтед Еріком тен Хагом та нападником команди Маркусом Решфордом сильно похитнулися. Названі обставини, які цьому сприяли.

У роздягальні "червоних" дияволів не надто дружня атмосфера. А все тому, що відносини головного тренера Манчестер Юнайтед Еріка тен Хага та нападника команди Маркуса Решфорда сильно погіршилися.

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Тен Хаг оштрафував Решфорда на 780 тисяч євро

Фахівець практично не спілкується зі своїм підопічним після його п'яних витівок у Белфасті. Решфорд не прийшов на тренування після того, як сильно напився в столиці Північної Ірландії, що не сподобалося тен Хагу.

Згодом Решфорда було оштрафовано на 780 тисяч євро, що дорівнює його двотижневій зарплаті, за неприпустиму поведінку. Співробітники Манчестер Юнайтед переймаються тим, що ситуація може стати непоправною.

У цьому сезоні Маркус Решфорд провів 31 матч за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів та віддав 6 асистів. Його трансферна вартість оцінюється у 70 мільйонів євро.