Тайсон розгубиться, – колишній суперник Усика впевнений у перемозі українця проти Ф'юрі

Колишній британський боксер Тоні Белью продовжує вихваляти Олександра Усика. Перед боєм Усика з Ентоні Джошуа британець назвав сильні сторони українського боксера.

Белью: Усик – найкращий боєць, з яким я бився

Тоні Белью програв Усику нокаутом у 8 раунді у 2018 році. Британець заявляє, що Олександр – найсильніший боксер, з яким він бився.

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"Усик – найкращий боєць, з яким я бився. Він володіє ідеальною технікою, змушує людей виглядати смішно. Робота ніг Усика на іншому рівні. Він фантастично обдарований у всьому, що робить", – сказав Тоні.

Белью впевнений, що ні чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі, ні володар титулів WBA, WBO, IBF не дадуть собі ради з українцем.

Ніхто не перебоксує Усика, навіть Ф'юрі. Тайсон розгубиться через хорошу роботу ніг Олександра. Якщо Джошуа дозволить створити занадто великий зазор, то Усик може вийти сухим з води. Він – велика і небезпечна загроза,

– зазначив Белью.

На завершення Белью звернув увагу на технічні здібності Усика.

"Подумайте про технічні здібності Усика. Він багато на що здатний на боксерському рингу", – резюмував Белью.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні зустрінеться з Ентоні Джошуа. Непереможний українець спробує стати чемпіоном світу у двох вагових категоріях. На кону поєдинку будуть титули WBA, WBO, IBF.