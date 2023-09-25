"Тому і не судять у Європі": капітан Шахтаря тонко висловив свої претензії щодо роботи арбітрів

Матч 8-го туру УПЛ-2023/2024 між Рухом та Шахтарем залишив більше запитань, аніж відповідей. У поєдинку було чимало спірних моментів щодо фінальних суддівських рішень.

Поєдинок закінчився нічиєю 1:1, хоча Шахтар першим розмочив нулі на табло "Арена-Львів". Голом у складі "гірників" відзначився Георгій Судаков. Вже через чотири хвилини донеччани залишились у меншості після вилучення Ярослава Ракіцького, який став першим сумнівним епізодом із суддівським рішенням.

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Степаненко: Команда програє – одразу суддя винен

Далі був незарахований гол Руха, який зумів дотиснути знекровлений Шахтар, який відчуває величезні проблеми у центрі захисту. Вже на 88-й хвилині Богдан Слюбик забив фантастичний гол з-за меж штрафного майданчика.

Капітан донецького клубу Тарас Степаненко прокоментував епізод із червоною карткою Ракіцького. Також футболіст центру поля розповів про не найкращий стан футболістів після стартового матчу групового раунду Ліги чемпіонів.

"У нас вся Україна… Команда програє – одразу суддя винен. Але є VAR, дивилися. Не знаю, з нашого боку – там не було червоної. З боку судді – була. Він ухвалює рішення. Вважаю, що нам треба уникати таких помилок. Це вже 4-та чи 5-та червона. Великі навантаження. У нас багато людей після Німеччини повернулися із застудою чи вірусом, пів команди погано себе почували", – сказав опорник "гірників".

Міг Степаненко теж побачити перед собою червоне світло, адже емоційно почав пояснювати арбітру після чергового порушення правил. Тарас запевнив, що не боявся отримати вилучення, адже у судді не було для цього причин.

На суддів не хочу нічого казати. Вони самі демонструють цей рівень. Тому і не судять у Європі майже нічого. Це їхній рівень. А ми хочемо, щоб наша країна та футболісти грали у Європі. І коли Україна буде в ЄС, хочемо, щоб футбол розвивався. А щоб розвивався, треба робити це на всіх ступенях. Не тільки футболісти. І суддівська колегія, і тренери. Якщо будемо думати про те, щоб мені сьогодні було добре, то завтра краще не стане,

– відповів Степаненко.

І це вже далеко не перші претензії від футболістів та тренерів клубів УПЛ до роботи суддів.

Відзначимо, що навіть ця втрата очок не позбавила Шахтар лідерства у турнірній таблиці УПЛ – 18 балів. Лише на одне очко менше у несподівано другого Кривбаса.

Рух із 12 пунктами опустився на 6-те місце. Щоправда, у львів'ян є ще гра у запасі на відміну від "гірників".

Попереду в обох колективів матчі 1/8 фіналу Кубка України. Шахтар зіграє проти Вереса, а Рух прийме Олександрію. Обидва поєдинки відбудуться 26 вересня.