На жаль, у світі продовжують толерувати та підтримувати росіян. Чого лише варта фігуристка Таня Навка, котра напередодні виступала на Coca Cola Арені в Дубаї.

І поки в одних країнах скасовують виступи російських знаменитостей, у Дубаї росіяни почуваються максимально комфортно. Так, дружина речника Кремля Дмітрія Пєскова Таня Навка кілька днів збирала аншлаги на Coca Cola Арені.

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Дружину Геббельса випустили на лід

Користувачі мережі обурилися тим фактом, що шоу Навки відбулося у Дубаї на Різдво, коли Росія продовжувала цинічно та жорстоко обстрілювати Україну.

Минулих вихідних вона виступала на Coca Cola Арені в Дубаї. Схоже для Coca Cola нормально приймати дружину Дмітрія Пєскова,

– наголошує одна з користувачок твітера.

Зауважимо, що афіша шоу Тані Навки у Дубаї з'явилася в інстаграмі ще 8 грудня. Та й ураховуючи масштаби, ніхто не прикидатиметься, що шоу організували спонтанно та буквально на колінах.



Навка 6 та 7 січня розважала глядачів у Дубаї / Скриншот з мережі

Інша користувачка зауважила, що зараз "скасовують усі виступи з дружиною цього Геббельса". Тож закликала головний офіс компанії поговорити з дубайським. Адже досить дивно, що у різних країнах не дотримуються чіткої політики щодо Російської агресії та росіян.

А тепер приготуйте пакети. Якби ви не знали, то Таня Навка народилася в Україні. Якщо точніше в Українській РСР у місті Дніпропетровську.

Свою фігурну кар'єру вона почала ще в Україні. Вперше на лід Навка вийшла у 5 років. Згодом вона була чемпіонкою України серед юніорів. Якимось лихом у 13 років вона перебралася до Москви. Там запроданка і залишилася.

Щодо її одруження з Дмітрієм Пєсковим, то сталося це у 2015 році. Причому спочатку вона народила від нього доньку. А вже майже через рік пара вирішила офіційно зареєструвати свій шлюб.