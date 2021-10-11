Так, як уболівають у Львові, не уболівають ніде, – нападник збірної України Яремчук

Свій наступний матч у відборі чемпіонату світу-2022 збірна України зіграє у Львові. "Синьо-жовті" приймуть Боснію і Герцеговину на "Арені Львів".

"Щасливий приїхати до Львова, неймовірні відчуття"

25-річний нападник збірної України Роман Яремчук поспілкувався із журналістами на передматчевій пресконференції. Форвард відзначив особливу атмосферу на матчах у Львові.

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Сам Яремчук родом із міста Лева, тому зіграє за підтримки рідних уболівальників. Роман зазначив, що щасливий приїхати у рідне місто, його переповнюють неймовірні відчуття.

Футболіст Бенфіки виділив підтримку львів'ян. Нападник зізнався, що так, як уболівають у Львові, не уболівають ніде.

Щасливий приїхати до Львова. Неймовірні відчуття. Спогади найкращі, тому що останній матч був історичним для нас. І мій дебютний м'яч, і все прекрасно. Ажіотаж відчувається. Відповідальність перед уболівальниками. Як уболівають у Львові... Повірте мені, ніде так не уболівають. Тому дуже велика відповідальність,

– відповів Яремчук.

Нагадаємо, що місто Лева є фартовим для українців. Ще жодного разу "синьо-жовті" не програвали на "Арені Львів".

Після матчу з Фінляндією, у якому українці святкували перемогу (1:2), Яремчук назвав головного героя поєдинку. На його думку, ним став тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков. Це була перша звитяга наставника на чолі головної команди України.

Матч Україна – Боснія і Герцеговина відбудеться 12 жовтня. Стартовий свисток німецького арбітра Фелікса Цвайєра на "Арені Львів" пролунає о 21:45.