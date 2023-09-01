Святослав Михайлюк залишається в НБА: баскетболіст підписав контракт з клубом-рекордсменом

Захисник збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк і далі продовжить виступати в НБА. Гравець підписав контракт з клубом Бостон Селтікс.

Як йдеться в повідомленні на сайті NBA, "відповідно до політики команди, умови не розголошуються". Натомість інсайдери повідомляють, що Михайлюк підписав контракт лише на один сезон. В новому клубі він буде виступати під номером "17".

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Для Михайлюка це буде шостий сезон в НБА. У 2018 році його обрали на драфті Лос-Анджелес Лейкерс під 47-м номером. Згодом його обміняли в Детройт Пістонс. Також в його кар'єрі були Оклахома-Сіті Тандер, Торонто Репторс та Нью-Йорк Нікс. У лютому 2023 року Михайлюк став гравцем Шарлотт Хорнетс, коли був частиною обмінів одразу між трьома клубами. За "шершнів" Михайлюк зіграв 19 матчів, в яких набирав 10,6 очка, 2,7 передачі, 2,4 підбирання в середньому за матч.

Загалом за кар'єру в НБА Михайлюк зіграв у 252 матчах (у 54 матчах виходив у стартовій п'ятірці). Його середні показники за кар'єру становлять 6,6 очка, 1,8 підбирання та 1,4 передачі, а влучність кидків з гри становить 40,3%.

Влітку Михайлюк міг стати гравцем одного з європейських клубів. Ним активно цікавилися грецькі Панатінаїкос та Олімпіакос, італійські Олімпія Мілан та Віртус Болонья, а також іспанський Реал. Однак сам баскетболіст хотів залишитися саме в НБА, тому шукав різноманітні варіанти. Одним із таких і став Бостон Селтікс.

Варто відзначити, що Бостон Селтікс 17 разів ставав чемпіоном НБА. Це рекорд в лізі, який вони ділять з іншим колишнім клубом українця – Лос-Анджелес Лейкерс.