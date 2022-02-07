Світоліна зберегла місце у топ-15 WTA, прогрес Костюк

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений світовий рейтинг. Українки не зазнали істотних змін за позиціями.

Позиції українок

У першій десятці відбулось одразу шість змін. Топ-3 зберегла свої позиції. Кароліна Плішкова, Паула Бадоса, Гарбіньє Мугуруса та Он Жабер підійнялись на одну сходинку. Натомість регресу зазнала полячка Іга Швьонтек – 8-ме місце.

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Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла за собою 15-ту позицію. У топ-100 серед українок покращила свою ситуацію лише 19-річна Марта Костюк. Киянка підійнялась на одну позицію та тепер посідає 51-шу сходинку.

Натомість Ангеліна Калініна втратила аж п'ять позицій – 53-тя. Щодо інших українок, то Леся Цуренко та Катаріна Завацька залишились на своїх місцях – 111-те та 196-те відповідно.

Катерина Байндл (у минулому – Козлова), Дарія Снігур та Даяна Ястремська підійнялись угору на одну позицію – 139-та, 140-а та 149-та.

Досвідчена Катерина Бондаренко опустилась з 278-го місця на 277-ме.