Світоліна попросила підтримки в цивілізованого світу у війні з Росією

Перша ракетка України Еліна Світоліна висловилася про війну в рідній країні, яка зазнала нападу Росії.

Тенісистка шокована війною, яку розгорнула Росія проти України. Бої тривають вже другий день.

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"Моє серце обливається кров'ю… Ми, українці, просимо про підтримку та повномасштабну допомогу всього цивілізованого світу. Щиро дякую нашим хлопцям, які захищають нашу Батьківщину", – написала Світоліна у твітері.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.