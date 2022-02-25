Світоліна попросила підтримки в цивілізованого світу у війні з Росією
25 лютого 2022 , 11:51Читать новость на русском
Джерело:твітер Еліни Світоліної
Перша ракетка України Еліна Світоліна висловилася про війну в рідній країні, яка зазнала нападу Росії.
Тенісистка шокована війною, яку розгорнула Росія проти України. Бої тривають вже другий день.
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"Моє серце обливається кров'ю… Ми, українці, просимо про підтримку та повномасштабну допомогу всього цивілізованого світу. Щиро дякую нашим хлопцям, які захищають нашу Батьківщину", – написала Світоліна у твітері.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.
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