Світоліна покинула топ-5 рейтингу WTA, падіння Ястремської

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг. Після турніру в Маямі він розморожений, а українки почали втрачати свої позиції.

Українка Еліна Світоліна з 4 позиції опустилася на 6-ту. Даяна Ястремська втратила 19 позицій і тепер займає 72 місце. Марта Костюк опустилася на 57 місце, Ангеліна Калініна піднялася на 3 позиції і займає 60 місце.

До слова Ястремська не змогла дограти виснажливий матч на турнірі WTA й поступилася

У парному рейтингу Надія Кіченок поліпшила своє становище на одну сходинку – 35 місце, а Людмила Кіченок – на дві (46 місце).

За підсумками турніру в Остраві Іга Швентек дебютувала в топ-5, а Марія Саккарі – в топ-10.

Українки в топ-500 рейтингу WTA (станом на 27 вересня)