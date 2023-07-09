"Буде ворогам кадики виривати": чемпіонка світу Світлана Гоцик у штурмовій бригаді "Лють"
На початку 2023 року в Україні створили об'єднану штурмову бригаду у складі Нацполіції. До "Люті" долучилася й чемпіонка світу зі змішаних єдиноборств.
Світлана Гоцик раніше не мала військового досвіду, однак, вирішила стати на захист Батьківщини від російського агресора. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів пресофіцер бригади "Лють" Артем Джепко.
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"Не мала бойового досвіду, але зрозуміла, що треба"
Цікаво, що саме мотивація була одним з ключових критеріїв для кандидатів, аби потрапити в "Лють". Так у бригаді опинилася колишня чемпіонка світу зі змішаних єдиноборств Світлана Гоцик.
Сьогодні вона в нашій бригаді, хоча раніше й не мала бойового досвіду. Але вона зрозуміла, що треба. Дівчина настільки вмотивована – повірте, вона буде ворогам так кадики виривати, що ой-ой-ой. От повірте,
– підкреслив пресофіцер "Люті".
Що таке бригада "Лють"Це воєнізований підрозділ поліції нового зразка. Об'єднана штурмова бригада створена на базі полків спецпризначення "Сафарі" та "Цунамі", а також батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1" імені Героя України Сергія Губанова.
Головні завдання – відсіч та стримування збройної агресії проти України, проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп і незаконних збройних формувань ворога, аеророзвідка, виявлення позицій та знищення противника.
"Лють" – це такий симбіоз людей, які вже воювали. Це люди, які хочуть нищити ворогів, звільняти наші землі", – підкреслив Джепко.