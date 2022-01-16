Суттєвий прогрес українок: Джима пробилася до топ-25 у гонці переслідування

У німецькому Рупольдингу завершується шостий етап Кубку світу з біатлону. Однією з останніх гонок був жіночий персьют.

Джима відіграла тринадцять позицій

Жіноча збірна України з біатлону здобула 3 путівки до персьюту. Проте на старт вийшли не всі.

Читайте також Збірна України з біатлону знову без медалей в жіночій естафеті, легка перемога Франції

Валентина Семеренко пропустила гонку переслідування. Українка мала 47-ме стартове місце.

За словами головного тренера Уроша Велепця, Валентина пропустила персьют через підготовку до Олімпіади-2022. Тобто українка стовідсотково гарантувала собі місце до Пекіну.

Стартові позиції українок були не надто обнадійливими. Юлія Джима стартувала 37-ю, а Ірина Петренко – 41-ю.

Проблеми зі стрільбою у Джими все ж таки тривають. Юлія припустилася хиби під час першого вогневого рубежу. Аналогічна ситуація зі стрільбою була і на другій "лежці".

Та попри неідеальну стрільбу Джима добре виглядала на дистанції. Навіть попри штрафні кола їй вдавалося відгравати по декілька позицій перед підходом до вогневого рубежу.

На першій "стійці" українка відпрацювала з нулем. Проте після останньої стрільби біатлоністка відправилася на штрафне коло.

У підсумку Джима фінішувала на 24-й позиції

Невдалий виступ Петренко

Петренко знову заявила про себе на вогневому рубежі. Ірина чисто відпрацювала на обох "лежках". Проте вже на першій стійці українка схибила одного разу.

Останній вогневий рубіж для біатлоністки завершився без хиб.

Та попри непогану стрільбу Петренко не вдалося суттєво покращити свої результати. Проте швидкість на лижні для Ірини вже ж таки є ахіллесовою п'ятою.

Петренко завершила персьют 33-ю.

Скандинавський подіум

Стабільність норвежки Марте Ольсбу Рейселанд дарує їй перемогу у спринтерській гонці. Біатлоністці вдалося закрити "чисто" всі 20 мішеней.

Шведська жіноча збірна демонструє фантастичну форму перед Олімпійськими іграми у Пекіні. Відразу дві представниці Швеції опинилися на п'єдесталі.

Ельвіра Еберг фінішувала другою. Її сестра Ганна Еберг виборола "бронзу".

Результати гонки переслідування у Рупольдингу

1.Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія, 0+0+0+0) 30:55.0

2.Ельвіра Еберг (Швеція, 1+1+0+0) +20.8

3.Ганна Еберг (Швеція, 0+0+0+1) +32.4

...

24.Юлія Джима (Україна, 1+1+0+1) +2:37.3

33.Ірина Петренко (0+0+1+0) +3:05.7