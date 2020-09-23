Суперник збірної України по Євро-2020 дізнався ім'я нового тренера
Франк де Бур стане новим тренером збірної Нідерландів. На Євро-2020, що відбудеться у 2021 році, його команда в одній групі зійдеться з національною збірною України.
Представлення Франка де Бура в якості нового тренера збірної Нідерландів має відбутися вже до початку наступного тижня, повідомляє De Telegraaf.
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Сторони домовилися, що 50-річний фахівець очолюватиме збірну до середини 2022 року. Відтак ключовим його завданням є саме керівництво командою під час Євро-2020.
Трохи більш як через рік після Чемпіонату Європи, восени 2022 року, відбудеться Чемпіонат Світу-2022 в Катарі. Враховуючи виступ збірної на Євро, сторони можуть продовжити дію угоди.
На Чемпіонаті Європи наступного року Нідерланди в одній групі зустрінуться зі збірною України. Також до групи С потрапила Австрія, а четвертою командою стане один з переможців кваліфікації через Лігу націй.
Коротко про Франка де Бура:
- Раніше він був захисником "Аякса" й "Барселони". Вигравав чемпіонати Нідерландів, Іспанії, Лігу Чемпіонів, Кубок УЄФА й Суперкубок УЄФА. Зі збірною тричі був бронзовим призером чемпіонатів Європи.
- Тренерську діяльність розпочав в "Аяксі" й у збірній Нідерландів у 2008 році, а у 2010 вперше став головним тренером – все того ж "Аякса". Останнім його клубом був американський "Атланта Юнайтед".