Українці в соцмережах висловлюють своє обурення через те, що вони фактично не змогли побачити цей поєдинок. крім того, з'являються різні версії того, чому так сталося.

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Це може бути "привіт" Кличку

Однією з причин відсутності трансляції двобою може бути конфлікт мера Києва Віталія Кличка з Офісом Президента. Таку позицію висловив журналіст Сергій Руденко. Адже Олександр Усик з 2013 року працює з промоушен-компанією K2 Promotions, яка належить братам Кличкам.

Приватні телеканали могли не купувати права на трансляцію поєдинку через те, що це є комерційно невигідним. Однак бій Усика й Джошуа не показали навіть на державному каналі "Суспільне".

Є всі підстави вважати, що бойкот українськими каналами бою Усик-Джошуа – це не дурне і ганебне непорозуміння, а спланована акція, мета якої – "передати привіт" меру столиці,

– заявив Руденко.

Журналіст припустив, що таку акцію міг спланувати Держкомтелерадіо під керівництвом Офісу Президента.

Шквал критики зазнав допис президента

Після завершення поєдинку президент Володимир Зеленський привітав Олександра Усика з перемогою та зазначив, що "всі ми не спали, всі вболівали". Саме це й обурило частину користувачів соцмереж. Вони засипали президента питанням про те де він дивився бій.

Коментатори навіть писали про те, що Володимир Зеленський дивився трансляцію на російському телеканалі "Рен-ТВ".











Коментарі під дописом Зеленського / Скриншоти

Також користувачі соцмереж відзначають, що причиною відсутності трансляції в Україні могла стати політична позиція боксера, який заявляв раніше, що Крим є "Божим". Крім того, Олександр Усик відомий прихильник УПЦ МП. Навіть перед боєм у Лондоні він відвідав храм цієї церкви.

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