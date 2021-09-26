Українці в соцмережах висловлюють своє обурення через те, що вони фактично не змогли побачити цей поєдинок. крім того, з'являються різні версії того, чому так сталося.
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Це може бути "привіт" Кличку
Однією з причин відсутності трансляції двобою може бути конфлікт мера Києва Віталія Кличка з Офісом Президента. Таку позицію висловив журналіст Сергій Руденко. Адже Олександр Усик з 2013 року працює з промоушен-компанією K2 Promotions, яка належить братам Кличкам.
Приватні телеканали могли не купувати права на трансляцію поєдинку через те, що це є комерційно невигідним. Однак бій Усика й Джошуа не показали навіть на державному каналі "Суспільне".
Є всі підстави вважати, що бойкот українськими каналами бою Усик-Джошуа – це не дурне і ганебне непорозуміння, а спланована акція, мета якої – "передати привіт" меру столиці,
– заявив Руденко.
Журналіст припустив, що таку акцію міг спланувати Держкомтелерадіо під керівництвом Офісу Президента.
Шквал критики зазнав допис президента
Після завершення поєдинку президент Володимир Зеленський привітав Олександра Усика з перемогою та зазначив, що "всі ми не спали, всі вболівали". Саме це й обурило частину користувачів соцмереж. Вони засипали президента питанням про те де він дивився бій.
Коментатори навіть писали про те, що Володимир Зеленський дивився трансляцію на російському телеканалі "Рен-ТВ".
Коментарі під дописом Зеленського / Скриншоти
Також користувачі соцмереж відзначають, що причиною відсутності трансляції в Україні могла стати політична позиція боксера, який заявляв раніше, що Крим є "Божим". Крім того, Олександр Усик відомий прихильник УПЦ МП. Навіть перед боєм у Лондоні він відвідав храм цієї церкви.
Бій Усика проти Джошуа: головне
- У ніч проти 26 вересня Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа під час поєдинку в Лондоні. Українець відібрав у британця чемпіонські титули WBO, WBA, IBF, IBO.
- Після перемоги український боксер станцював гопак.
- Олександр Усик став третім українцем після братів Кличків, якому вдалося стати чемпіоном світу у важкій вазі.