"Сухий лист" у ворота Дженоа Шевченка визнано голом місяця у Серії А: відео шедеврального удару

Захисник Ювентуса Хуан Куадрадо став автором найкращого гола Серії А у грудні. Колумбієць забив прямим ударом з кутового, закрутивши м'яч у дальній верхній кут.

Найкращий гол місяця

У матчі 16-го туру проти Дженоа (2:0) Андрія Шевченка він наважився на прямий удар із кутового. М'яч після його удару полетів недосяжною траєкторією, не залишивши шансів голкіперу "грифонів" Сальваторе Сірігу врятувати ситуацію.

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За словами Куадрадо, він збирався спочатку подати на ближню штангу, чим розсмішив воротаря Дженоа в перерві того матчу.

Відео голу Куадрадо

Це вже другий гол із кутового, забитий у цьому турі Серії А – у схожому стилі забив півзахисник Інтера Хакан Чалханоглу у грі з Ромою (3:0).