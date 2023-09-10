Це наступний мегатрансфер Шахтаря: англійський журналіст розхвалив хавбека збірної України

Гра півзахисника збірної України та Шахтаря Георгія Судакова викликала захоплення в англійських експертів. Тож незабаром варто очікувати креативного гравця в одній з топ-ліг Європи.

Георгій Судаков вийшов в стартовому складі "синьо-жовтих" на матч кваліфікації Євро-2024 з Англією (1:1). На 65-й хвилині поєдинку 21-річний хавбек поступився місцем на полі досвідченому Сергію Сидорчуку. Проте гра талановитого футболіста не залишалася поза увагою представників медіа.

Читайте також "Команда суперника грала прекрасно": тренер Англії оцінив збірну України

Нова зірка Шахтаря

Відомий англійський журналіст видання The Athletic Адам Крафтон "навангував" наступний мегатрансфер донецького Шахтаря. На думку авторитетного репортера, Георгій Судаков вже готовий підсилити один з грандів Європи.

Судаков – це клас. Йому тільки нещодавно виповнився 21 рік. Він мав дуже перспективний вигляд у складі Шахтаря в груповому етапі Ліги чемпіонів минулого сезону і тепер, дуже ймовірно, стане наступним великим продажем Шахтаря,

– написав Крафтон.

Зазначимо, що статистичні портали WhoScored та Sofascore не високо оцінили гру Судакова. Хавбек Шахтаря отримав найнижчі оцінки за гру проти Англії. WhoScored виставили 5,9 бала, а Sofascore – 6 балів. Проте варто нагадати, що Георгій лише нещодавно повернувся в стрій після операції на апендициті.