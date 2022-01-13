Суд наклав арешт на рахунок футбольного клубу Сантос через трансфер гравця до київського Динамо

Бразильський футбольний клуб Сантос у 2010 році продав до київського Динамо нападника Андре. У 2022 році через цей трансфер на рахунок Сантоса було накладено арешт.

Трансфер Андре обійшовся Динамо в 8 мільйонів євро (на той час це було 17,7 мільйона бразильських реалів). 25% від цієї суми мала отримати компанія DIS. Але так і не отримала їх.

DIS подали до суду, де домоглися блокування рахунків Сантоса на суму майже 12 мільйонів бразильських реалів. Причина в тому, що за цей час реал значно знецінився відносно євро. Тож якщо у 2010 році частка DIS за трансфер становила 4,425 мільйона реалів, то тепер же після інфляції ця сума зросла до понад 12 мільйонів реалів.

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Поки на рахунках Сантоса виявили трохи більше 124 тисяч реалів, які були перераховані на судовий рахунок та передані DIS. Сансос подав апеляцію на це рішення, але його відхилили.

При цьому що у 2021 році Сантос та DIS вели перемовини щодо врегулювання цієї ситуації. Але наприкінці року так і не змогли домовитися.

Щодо Андре, то до Динамо він перейшов влітку 2010 року. Але в Києві проявити себе не зумів, зігравши лише 9 матчів. Після цього взимку 2011 року перейшов в оренду в Бордо до кінця сезону. Влітку 2011 року Динамо ще раз віддало його в оренду – цього разу в бразильський Атлетіко Мінейро. А через рік продало його в цей клуб за 5,8 мільйона євро.

Після цього Андре змінив чимало бразильських клубів. Ще двічі повертався в Європу – був гравцем португальського Спортінга та турецького Газіантепу. Останнім його клубом був бразильський Спот Ресіфе. З початку 2022 року футболіст перебуває без клубу.