Студенти та викладачі Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного у Києві оголосили безстроковий страйк. Вони вимагають скасувати рішення про приєднання їх навчального закладу до Національного університету фізичного виховання і спорту.

Рішення про приєднання Олімпійського коледжу до Національного університету фізичного виховання і спорту прийняв Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням 2 вересня 2020 року.

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В Олімпійському коледжі вважають це спробою рейдерського захоплення території та будівель навчального закладу. Адже сам коледж розміщений на 16 гектарах біля станції метро "Лісова" у Києві. Тут розміщені легкоатлетичний манеж, футбольний, гімнастичний та два фехтувальних зали, п’ять футбольних полів, басейн, стадіони, гуртожитки. Тож в майбутньому цю територію можуть віддати під комерційну забудову. Відтак там вирішили оголосити страйк.

У коледжі вважають, що за цим рішенням стоїть ректор НУФВіС Євген Імас. Він намагався приєднати Олімпійський коледж до свого університету ще у 2013 році за міністра освіти Дмитра Табачника. Але втілити це в життя завадила Революція Гідності. Однак коли очільником Міністерства освіти та науки став Дмитро Шкарлет, це рішення вдалося прийняти.

Окрім того, причетним до "рейдерського захоплення коледжу" є й міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, переконані в Олімпійському коледжі.

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Варто нагадати, що у травні 2020 року один з викладачів Олімпійського коледжу – борець вільного стилю Богдан Грицай – опублікував відео з 2018 року. На ньому нібито була спроба рейдерського захоплення території навчального закладу. На цьому відео присутнім і Вадим Гутцайт. Він тоді працював в КМДА начальником управління молоді та спорту (згодом воно стало департаментом).

В коледжі вказують на порушення законодавства, яке здійснили в Кабміні, приєднавши коледж до НУФВіС. Серед них і та, що згоду на приєднання коледжу до інших навчальних закладів має надати конференція трудового колективу Олімпійського коледжу. Вона з 2017 року заявляє про недоцільність такого приєднання.

Окрім того, у 2018 році КМУ прийняв рішення про передачу коледжу з державної власності у комунальну власність міста. І Київрада погодила це.

Тож працівники та студенти Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного в Києві висловили ряд вимог:

скасувати рішення Кабміну про реорганізацію Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного шляхом приєднання до Національного університету фізичного виховання і спорту України;

звільнити з посади т.в.о міністра освіти та науки Сергія Шкарлета;

звільнити з посади міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.

Окрім того, вони звернулися до студентів інших навчальних закладів теж оголосити страйк з вимогою звільнення Шкарлета.