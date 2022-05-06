Страчений полонений з "Азовсталі" Дан Звоник був чемпіоном України з карате

Російські окупанти жорстоко вбили українського захисника після нелюдських тортур. А світлини померлого надіслали його матері.

Росіяни підло вбили українського захисника

20 квітня "народної міліції" окупованої донецької області опублікувала відео з українськими полоненими військовими. Голос за кадром обіцяв військовослужбовцям "збереження життя та дотримання міжнародних законів про поводження з полоненими".

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Пізніше у російських пабліках з'явилася інформація про те, що Звоника "ліквідували", оскільки він нібито є прихильником неонацистських ідей.

На відео в одного з бійців видно татуювання. Матері полоненого згодом прислали світлину з цим тату, а згодом й обличчя сина.

За словами жінки, українських військових взяли в полон 19 або 20 квітня біля центральної прохідної "Азовсталі". Рідні намагалися врятувати бійця та найшвидше його витягнути з полону.

Проте 29 квітня російські військові подзвонили матері та повідомили про смерть сина. Вони надіслали їй фото сина. Очевидно, що росіяни підло вбили його.

Виявилося, що страчений полонений це Дан Звоник. Він був майстром кіокушин карате та багаторазовим чемпіоном України.

Кіокушин – це стиль карате, заснований Масутацу Оямою в 1950-х роках. Кіокушинкай вважається одним з найжорстокіших і найскладніших стилів карате.

Дану було 25 років, він народився у Донецьку. Востаннє він виступав у 2014 році на Всеукраїнському чемпіонаті у рідному місті.

Тіло Дана Звоника передали його бабусі до Донецька, де його й поховали.

Окрім Дана в полон потрапили ще четверо солдатів армії України. Їхня доля наразі невідома.

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