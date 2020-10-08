Степаненко розповів про свою самоізоляцію після позитивного тесту на коронавірус
Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Тарас Степаненко здав позитивний тест на коронавірус. Після цього гравця відправили на самоізоляцію.
Про своє самопочуття Тарас Степаненко розповів в коментарі сайту "Шахтаря". За його словами, у нього немає жодних ознак або симптомів. Однак він змушений чекати на результати повторного тестування.
"Завдяки родині я мов на курорті. Мене, можна сказати, закрили в гостьовій кімнаті. Харчування як у санаторії: сніданок, обід, вечеря та різні полуденки. Як-то кажуть, усе включено. Живемо в лісі, тож можна подихати свіжим повітрям. А так, не забуваю підтримувати форму, займаюсь за програмою, підготовленою для мене", – розповів Тарас Степаненко.
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Окрім того, за вказівкою лікарів гравець постійно міряє температуру та відстежує усі свої симптоми.
Коронавірус у Тараса Степаненка: головне
- У Тараса Степаненка та Андрія Пятова в неділю, 4 жовтня, виявилися позитивні тести на коронавірус. Після цього усіх гравців та тренерський штаб "Шахтаря" відправили на самоізоляцію.
- Через це українські гравці "Шахтаря", які отримали виклик до національної збірної України, не змогли прибути до Франції на матч.
- Збірна України зіграла проти Франції, та зазнала рекордної поразки 7:1.
- В четвер, 8 жовтня, гравці "Шахтаря" провели ще одне тестування на коронавірус. Їх результати будуть відомі у п'ятницю.
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