Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Тарас Степаненко здав позитивний тест на коронавірус. Після цього гравця відправили на самоізоляцію.

Про своє самопочуття Тарас Степаненко розповів в коментарі сайту "Шахтаря". За його словами, у нього немає жодних ознак або симптомів. Однак він змушений чекати на результати повторного тестування.

"Завдяки родині я мов на курорті. Мене, можна сказати, закрили в гостьовій кімнаті. Харчування як у санаторії: сніданок, обід, вечеря та різні полуденки. Як-то кажуть, усе включено. Живемо в лісі, тож можна подихати свіжим повітрям. А так, не забуваю підтримувати форму, займаюсь за програмою, підготовленою для мене", – розповів Тарас Степаненко.

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Окрім того, за вказівкою лікарів гравець постійно міряє температуру та відстежує усі свої симптоми.

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