Перехід на новий рівень: українка з ефектним камбеком здобула дебютну перемогу на турнірі WTA

У понеділок, 30 жовтня, Юлія Стародубцева провела свій перший матч на турнірі серії WTA 125 в Мідленді. Суперницею дев'ятої ракетки України стала Софі Чанг.

Софі Чанг (США) – Юлія Стародубцева (Україна) 1:2 (6:3, 1:6, 0:6)

Тенісистки вдруге зустрічалися між собою. Перший очний матч суперниці провели у квітні 2023 року й тоді перемогу також здобула українська спортсменка, пише 24 Канал.

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Для Юлії Стародубцевої цей поєдинок став першим на рівні основної сітки турніру серії WTA. У вересні вона дебютувала у кваліфікації, але зазнала поразки у першому матчі, окрім цього мала досвід тільки на змаганнях ITF.

Перший сет українка почала впевнено та одразу зробила брейк і за рахунку 2:0 на свою користь мала брейк-поінт на подачі суперниці. Проте американка змогла її захистити та перехопила ініціативу, перемігши у результаті з рахунком 6:3.

У другій партії українка мала проблеми на старті, коли дозволила суперниці отримати брейк-поінт. Але Стародубцева не віддала свою подачу й потім продемонструвала повну домінацію, віддавши Чанг лише один гейм у двох сетах, жодного разу не дозволивши суперниці навіть дійти до рахунку рівно. Як результат – 6:1, 6:0 і впевнений вихід у друге коло турніру.

Таким чином українка здобула дебютну перемогу на рівні WTA. У пам'ятному для себе матчі вона не зробила жодного ейсу при 4 подвійних помилках, реалізувала 6 із 9 брейк-поінтів та виграла 9 із 11 геймів на своїй подачі. Поєдинок тривав 1 годину 45 хвилин.

. Наступний матч Юлія Стародубцева зіграє з переможницею пари Тейлор Таунсенд – Ралука Георгіана Сербан.