Старікова принесла Україні "срібло" на престижному турнірі на треку у Бельгії
У бельгійському Генті відбулись міжнародні змагання з велоспорту на треку International Belgian Track Meeting 2022. Лідерка збірної України Олена Старікова стала третьою у спринті.
Український прапор у Бельгії
Протягом 15 – 17 квітня топові велогонщики світу зібрались у Бельгії, серед учасниць була українка Олена Старікова. 25-річна спортсменка була близька до того, щоб принести рідній країні перемогу.
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Старікова пробилась у фінал спринту. На жаль, українка поступилась суперниці з Франції Матільді Гро – 1:2. Олена підійнялась на другу сходинку п'єдесталу.
У вирішальний заїзд Старікова пробилась після того, як у півфіналі була швидшою за нідерландку Лауріне ван Ріссен.
Нагадаємо, що у Токіо Старікова несподівано стала срібною призеркою Олімпіади-2020 в улюбленому спринті.
Призерки змагань / Фото з НОК у Львівській області