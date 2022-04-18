Старікова принесла Україні "срібло" на престижному турнірі на треку у Бельгії

Український прапор у Бельгії

Протягом 15 – 17 квітня топові велогонщики світу зібрались у Бельгії, серед учасниць була українка Олена Старікова. 25-річна спортсменка була близька до того, щоб принести рідній країні перемогу.

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Старікова пробилась у фінал спринту. На жаль, українка поступилась суперниці з Франції Матільді Гро – 1:2. Олена підійнялась на другу сходинку п'єдесталу.

У вирішальний заїзд Старікова пробилась після того, як у півфіналі була швидшою за нідерландку Лауріне ван Ріссен.

Нагадаємо, що у Токіо Старікова несподівано стала срібною призеркою Олімпіади-2020 в улюбленому спринті.