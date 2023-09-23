Це йому не Динамо: Сидорчук допоміг новому клубу перервати жахливу серію із поразок

Вестерло провело виїзний матч 8-го туру чемпіонату Бельгії. Клуб Сергія Сидорчука гостював на полі Стандарта.

Сергій Сидорчук вийшов у стартовому складі Вестерло та провів на полі весь поєдинок. Український опорник дозволив своїй новій команді перервати серію з поразок, яка триває вже 7 матчів, пише 24 Канал.

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Перший бал за декілька матчів

Команди розписали нульову мирову та поділили очки у 8-му турі.

Для Сидорчука це був вже другий матч у футболці бельгійського клубу, який дуже невдало розпочав новий сезон.

Нагадаємо, що Сергій перейшов у Бельгію 5 вересня 2023 року після багаторічного капітанства у київському Динамо. Півзахисник уклав контракт із новим клубом до кінця червня 2026 року.

Його новий клуб за 8 зустрічей набрав лише 2 бали та йде на передостанньому 15-му місці. Гірші справи лише в останнього Кортрейка, у якого теж 2 пункти.

У Стандарта справи теж не значно кращі. Суперник команди українця із 7 балами йде поблизу зони вильоту – 12-та позиція.

Свій наступний матч Вестерло проведе вже 1 жовтня і знову на виїзді. У суперниках буде Генк, колишній клуб нашого Руслана Маліновського.