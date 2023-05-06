На стадіоні "Чорноморець" спалахнула пожежа: інцидент стався за день до матчу УПЛ

У неділю, 7 травня, Чорноморець прийме на власному полі одного з лідерів сезону УПЛ Дніпро-1. Напередодні 25-го туру української першості відбувся неприємний інцидент на стадіоні домашньої арени "моряків".

Вранці 6 травня по одеських телеграм-каналах поширилась новина про пожежу на паркінгу стадіону "Чорноморець". Про це повідомили люди, які стали свідками появи вогню.

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Несподіваний інцидент перед матчем

Повідомляється, що під час пожежі згоріли декілька електрокарів.

Інцидент стався за день до домашнього матчу Чорноморця.

Зверніть увагу! Поєдинок Чорноморця проти Дніпра-1 розпочнеться 7 травня о 13:00.

Відзначимо, що Чорноморець лише з 3-го туру УПЛ отримав дозвіл проводити домашні матчі у рідній Одесі. "Моряки" після 24-х турів йдуть лише на 11-му місці, маючи у своєму активі 26 балів. До топ-10 відставання лише в один пункт.

Перевага над 12-м Вересом складає 2 очки.

У попередньому турі "моряки" розгромили вдома Колос – 3:0.

Пожежа на стадіоні "Чорноморець" 2-річної давнини

Це вже не вперше пожежа спалахує на території арени "моряків". Раніше був такий інцидент ще 11 листопада 2021 року, коли на стадіоні "Чорноморець" свій товариський поєдинок повинна була провести збірна України з футболу. Суперником "синьо-жовтих" стала Болгарія.

Причиною пожежі вважали займання офісного кулера. Люди внаслідок інциденту не постраждали. ДСНС вдалось ліквідувати займання, а футбольний матч відбувся у запланований час.

Нагадаємо, що матч, який розпочався о 19:30, закінчився мировою 1:1. У складі української збірної єдиний гол у свій актив записав лідер та ветеран національної команди Тарас Степаненко.