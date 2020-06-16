Перша ракетка України Сергій Стаховський висловив своє невдоволення судовим процесом над громадським активістом Сергієм Стерненком.

Стаховський засудив суд над Стерненком. Про це він написав у Facebook.

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Людина на яку скоїли ДВА напади (побиття +лікарня, стріляли з травмату у спину) під час третього нападу чинила опір, й смертельно поранила одного з нападників... замість суду над нападниками маємо суд над постраждалим... Під час засідання поліція, вибачаюсь то вже в минулості, МІЛІЦІЯ ТА НЕДОЛЮСТРОВАНА БЕРКУТНЯ б’є депутатів та мітингувальників ногами по голові



СТЕРНЕНКА хочуть взяти на поруки декілька депутатів( серед них Кіборг Роман Костенко) але судді пофіг. Бо він себе вважає всемогутнім... Що я можу сказати.. #МиВсіСтеренко. Це я не торкаюсь справ Майдану, Шеремета, Каті Гандзюк,

– зазначив Стаховський.

Справа Стерненка: коротко