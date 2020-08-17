Одеський стадіон "Чорноморець" змінив власника. Ним тепер володіє зареєстрована в США компанія Allrise Capital. Представники власника розповіли, що буде зі стадіоном та чи буде виступати на ньому футбольний клуб "Чорноморець".

Стадіон "Чорноморець" на аукціоні провали в травні 2020 року за 193,8 мільйона гривень. Продати аукціон вдалося лише з 21-й спроби, а в перший раз саме споруду оцінили в 1,14 мільярда гривень. Загальна площа виставленої нерухомості – понад 80 тисяч квадратних метрів. Туди, окрім самого стадіону, також входять готель з підземним паркінгом, бізнес-центр, ресторани, фітнес-зал, музей та клубний магазин.

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Російський власник

Переможцем стала зареєстрована в США компанія Allrise Capital. Вона була заснована лише у 2016 році. Її місце реєстрації – місто Ірвайн. Компанія займається "інвестиційною діяльністю", в ній працює до 10 співробітників. Генеральний директор Allrise Capital Inc – Руслан Зінуров, виконавчий директор – Михайло Трубчик. 100% акцій компанії належать Володимиру Євсєєву. Він живе і працює у США після еміграції з РФ, пише "Економічна правда".

Як на себе зароблятиме стадіон

В компанії переконують, що стадіон залишиться саме як спортивний об'єкт.

"Такі спортивні об'єкти заробляють від проведення матчів, продажу квитків, оренди приміщень, культурних і розважальних подій. Стадіон також братиме участь в соціальних проєктах Одеси та України", – заявили представники компанії.

І заперечують, що його можуть переробити під казино після легалізації грального бізнесу в Україні.

"Казино і гральний бізнес? Швидше за все, цього не буде – ми завжди враховуємо соціальну складову своєї діяльності і як наш бізнес впливає на життя людей", – переконують у компанії.

Чи виступатиме "Чорноморець" на цьому стадіоні

У компанії заявили, що вони ведуть перемовини з керівництвом футбольного клубу "Чорноморець" щодо продовження виступів на цьому стадіоні. Поки вони тривають.

Хоча сама компанія не проти отримати й футбольний клуб. У такому випадку вони пообіцяли на початковій стадії інвестувати в клуб близько 10 мільйонів доларів. А згодом збільшити їх.