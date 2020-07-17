Американська компанія Allrise Capital Inc офіційно стала новим власником стадіону "Чорноморець" в Одесі. Угоду купівлі-продажу стадіону офіційно підписали.

Компанія Allrise Capital Inc виграла аукціон щодо купівлі стадіону ще 22 травня. Однак через судові тяганини, підписати угоду про купівлю змогла лише 16 липня. Про це йдеться в повідомленні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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Чому стадіон "Чорноморець" продали на аукціоні

Стадіон "Чорноморець" в Одесі продали лише з 21-ї спроби. І продали його лише за 193,8 мільйона гривень. При цьому що на перші аукціони Фонд гарантування вкладів виставляв ціну в 1,14 мільярда гривень.

Загальна площа виставленої нерухомості – понад 80 тисяч квадратних метрів. Туди, окрім самого стадіону, також входять готель з підземним паркінгом, бізнес-центр, ресторани, фітнес-зал, музей та клубний магазин.

Нагадаємо, стадіон "Чорноморець" в Одесі виставили на продаж через борги "Імексбанку". Стадіон став власністю банківської установи у 2017 році. Він виступав єдиним забезпеченням по 41 кредитному договору на суму 8,3 мільярда гривень. За цими договорами власник банку нардеп Леонід Клімов вивів через підконтрольні йому фірми кошти банку й високоліквідні застави.

Як вважають у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, незадовго до цього стадіон був безпідставно переоцінений, що дозволило збільшити його заставну вартість до 7,8 мільярда гривень. Швидше за все, припускають у Фонді, це було зроблено з метою ускладнення процедури стягнення заставного майна.

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Саме на погашення заборгованостей банку перед кредиторами та державою і будуть спрямовані гроші, які отримали від продажу стадіону.

Що відомо про компанію Allrise Capital Inc

Компанія Allrise Capital Inc, яка і придбала стадіон, була заснована лише у 2016 році. Її місце реєстрації – місто Ірвайн, США.

Компанія займається "інвестиційною діяльністю", в ній працює до 10 співробітників. Генеральний директор Allrise Capital Inc – Руслан Зінуров, виконавчий директор – Михайло Трубчик. У реєстраційних документах також згадується Володимир Євсєєв.

Що буде зі стадіоном і з футбольним клубом "Чорноморець"

У компанії поки не пояснили, що вони планують робити зі стадіоном. Можна припустити, що його перетворять на казино. Адже утримувати таку споруду доволі затратно. Щомісячний платіж за комунальні послуги та податки складають близько 3 мільйонів гривень. Ще 600 тисяч гривень – зарплата працівників стадіону.

Не до кінця зрозумілою є й ситуація з футбольним клубом. Поки "Чорноморець" виступає на цьому стадіоні. Але чи продовжить він там виступ і надалі – вадко сказати. Адже одне проведення матчу тут обходитимуться мінімум у 200 тисяч гривень.

Та вже після того, як відбувся аукціон з продажу стадіону, Ігор Перун, який назвав себе представником інтересів американської компанії, заявив, що Allrise Capital Inc розглядає і можливість придбати і сам футбольний клуб.

Ще одним покупцем на клуб та стадіон був власник донецького "Олімпіка" Владислав Гельзін. Він заявив, що готовий перевести свою команду до Одеси та офіційно об'єднати два клуби. І виступатиме команда саме на стадіоні "Чорноморець".