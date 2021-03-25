У США на турнірі MMA сталася стрілянина: відео

У Лейк-Ворт-Біч, що у Флориді (США), турнір зі змішаних єдиноборств завершився масовою бійкою і стріляниною. Вогонь відкрив невідомий глядач.

Чоловік стріляв посеред бою

У Флориді 20 березня відбувався аматорський турнір зі змішаних єдиноборств. У поєдинку за звання чемпіона в найлегшій вазі зійшлися Алексіс Фернандес та Філіпе Валентім.

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На справі виявилося, що бійка за межами октагону куди серйозніша. Вболівальники посварилися і почали бійку. Один з них дістав пістолет і вистрілив у повітря.

Про подію розповів колишній боєць UFC Ектор Ломбард.

Хлопець тільки що стріляв із пістолета посеред бою на аматорському шоу. Ганебна і жалюгідна поведінка боягуза зіпсувала грандіозний бійцівський вечір,

– заявив він.

Після пострілу глядачі запанікували та почали кричати. Охорона намагалася взяти все під контроль. Диктор закликав глядачів до спокою.

Повідомляє, що ніяких арештів за підсумками інциденту не було. Поліція розслідує інцидент.