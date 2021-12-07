США офіційно оголосили дипломатичний бойкот Олімпіади-2022, Китай пообіцяв різку відповідь

Керівництво США офіційно оголосило дипломатичний бойкот зимовим Олімпійським Іграм 2022 в Пекіні. Офіційний Китай пообіцяв надати адекватну відповідь на це.

Причини для бойкоту

США вирішили вдатися до дипломатичного бойкоту Олімпіади-2022 в Пекіні через порушення прав людини в Китаї. В першу чергу через становище уйгурів в Китаї. США ще у січні 2021 року визнали переслідування уйгурів у Синцзяні геноцидом. Також серед причини – придушення демократичних рухів у Гонконзі, скоєнні військової агресії проти Тайваню.

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При цьому дипломатичний бойкот не означає, що США не відправлять туди спортсменів. Їм пообіцяли надати усю необхідну підтримку. Тож вони відправляться, як і було заплановано. Дипломатичний бойкот означає, що жоден з представників американського уряду, включаючи Президента США Джо Байдена, не поїде на Олімпіаду.

Різка реакція Китаю

Реакція офіційних представників Китаю на рішення США було прогнозовано агресивне. Речник МЗС КНР Чжао Ліцзянь заявив, що Сполучені Штати намагаються втрутитися в Ігри в Пекіні "з ідеологічних упереджень і на основі брехні та чуток". Він пообіцяв, що Китай відповість "рішучими контрзаходами".

"США заплатять ціну за свою практику", – заявив він.

Чжао Ліцзянь закликав США припинити політизувати спорт, "інакше це підірве діалог і співпрацю між двома країнами у низці важливих сфер і міжнародних питань".

Водночас посольство КНР у Вашингтоні відреагувало дещо стриманіше.

Жодних запрошень американським політикам не було направлено, тому цей дипломатичний бойкот просто виник з нізвідки. Такий претензійний акт є лише політичною маніпуляцією та серйозним спотворенням духу Олімпійської хартії. Насправді нікого не хвилює, приїдуть ці люди чи ні, і це ніяк не вплине на успішне проведення зимових Олімпійських ігор у Пекіні у 2022 році,

– заявив представник посольства Лю Пеньюнь.

Міжнародний олімпійський комітет поза політикою

МОК традиційно наголосив, що є позаполітичною організацією. Відтак не буде втручатися у справи США та Китаю.

"Присутність офіційних осіб та дипломатів є суто політичним рішенням кожного уряду. МОК повністю визнає це право, будучи політично нейтральним. Водночас їхня заява показує, що Олімпіада та участь у ній спортсменів залишаються поза політикою, і ми вітаємо це", – йдеться в заяві МОК.

Хто ще підтримав бойкот

З моменту, коли США офіційно оголосили про дипломатичний бойкот Олімпіаді-2022, поки до нього ніхто не приєднався. В Японії заявили, що самостійно будуть ухвалювати це рішення у відповідний час, "з точки зору національних інтересів, беручи до уваги значення Олімпійських ігор і значення японської дипломатії".

Нова Зеландія не буде відправляти свою дипломатів на Олімпіаду-2022. Але це пов'язано не з бойкотом, а з карантинними обмеженнями.

У Південній Кореї відмовилися коментувати це питання, заявивши, що вони не отримували жодного запиту від США.

Австралія ще теж не визначилася, чи відправляти делегацію.