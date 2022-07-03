Срна зустрівся з хлопчиком з Маріуполя, який раніше написав лист Джонсону: щемливе відео

Генеральний директор Шахтаря Даріо Срна завітав у гості до хлопчика, який втратив батьків у Маріуполі. Раніше 6-річний Ілля написав лист до прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

Хлопчик отримав подарунки від Даріо Срни

Легенда клубу подарував Іллі форму Шахтаря та бутси, а ще вони поспілкувались, пограли й випили чай. Також донецька команда надає опікунам хлопчика фінансову підтримку.

До слова 6-річний хлопчик з Маріуполя написав лист Борису Джонсону

Також Даріо Срна організував для хлопчика дзвінок та спілкування з відомим футболістом Реала, володарем "Золотого м'яча" Лукою Модрічем.

Відео розмови з футболістом Реала

Для Срни та Іллі це вже не перша зустріч. У травні гендиректор "гірників" отримав від хлопчика щемливе прохання. Ілля написав листа до Бориса Джонсона та попросив легенду Шахтаря віддати його прем'єр-міністру Великої Британії.

Срна завітав до 6-річного Іллі / Фото ФК Шахтар

17 червня Джонсон отримав листа хлопчика разом з англійським перекладом, але, як виявилося, британський прем'єр вміє читати українською мовою.

Раніше Ілля написав листа до Бориса Джонсона / Фото ФК Шахтар

Батьки хлопчика загинули під час ракетних ударів російських військ по місту: вулиця та район, де вони мешкали, повністю зруйновані. Іллю врятували волонтери, і наразі ним опікується сім’я Марії й Володимира Беспалих зі Слов’янська.