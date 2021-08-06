Спортивний сайт Tribuna.com визнали екстремістським в Білорусі

У Білорусі продовжуються систематичні атаки на журналістів зі сторони влади. У тому числі і на спортивних журналістів. Цього разу – на популярний сайт Tribuna.com.

Суд у Білорусі визнав інтернет-ресурс Tribuna.com та його сторінки у соцмережах (Instagram, Facebook. Twitter, Вконтакте та Telegram) екстремістськими. Таке рішення суд Вітебська виніс за матеріалами обласного управління Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією.

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У білоруському МВС заявили, що "адміністратори спільнот розміщували матеріали, що закликають до екстремістської діяльності".

У рішенні суду вказано, що інтернет-ресурси тепер можуть бути заблоковані.

Окрім того, тепер в Білорусі за публікацію чи навіть репост інформації з Tribuna.com передбачені адміністративна відповідальність і покарання аж до арешту.

Варто відзначити, що в Білорусі не вперше влада бореться із журналістами, в тому числі й тими, які пишуть на спортивну тематику. Деяких з них було затримано та заарештовано. У тому числі журналістів видання Tribuna.com:

у червні 2021 року був затриманий автор Youtube-каналу "ЧестнОК" та сайту Tribuna.com Олександр Івулін та монтажер цього проєкту Ярослав Писаренко. При цьому що Івулін вже перед тим був затриманий "за участь у несанкціонованому масовому мітингу" в листопаді 2020 року. Писаренко отримав 15 діб, Івуліна посадили на 30 діб;

перед тим інший журналіст видання Дмитра Руто був заарештований за шарф збірної Білорусі, який був в його автомобілі. Його теж арештували на 15 діб.

Ще у вересні 2020 року 15 діб арешту отримав спортивний журналіст Сергій Щурко.

Варто відзначити, що інтернет-видання Tribuna.com є і в Україні. Українська та російська редакція входили в холдинг російського sports.ru. Але з 2021 року обидві редакції вийшли зі складу російського холдингу.