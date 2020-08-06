У компанії Ferrexpo триває розслідування цільового використання виділених на потреби ФК "Ворскли" спонсорських коштів та кредиту. А також дотримання при цьому законодавства та інших вимог.

На час розслідування спонсорські виплати компанією Ferrexpo футбольному клубу призупинені. Про це йдеться у звіті компанії, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Ініціатором розслідування виступила рада директорів, а проводить його комітет незалежних директорів (Committee of Independent Directors, CID).

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Скільки "Ворскла" отримала від Ferrexpo. У першому півріччі 2020 року спонсорські виплати "Ворсклі" склали 1,51 мільйона доларів. А загалом закупівля послуг реклами, маркетингу та PR за цей період склала 2,15 мільйона доларів. Хоча за аналогічний період 2019 року клуб отримав від Ferrexpo за це значно більше – 5,38 мільйона доларів.

Розсідлування розпочалося після того, як одразу два рейтингові агенства – Standard&Poor's та Moody's Investors Service – понизили рейтинг компанії Ferrexpo. І саме спонсорські виплати ФК "Ворскла" вказувалися серед одних з причин. Мажоритарним власником Ferrexpo є Костянтин Жеваго, який є почесним президентом "Ворскли".

Ще однією причиною розслідування стало виявлення позики у розмірі 16,98 мільйона доларів, яку кіпрська компанія FC Vorskla Cyprus Limited надала компанії Collaton Limited, яка є пов'язана з групою компаній. У звіті уточнюється, що в минулому компанія Ferrexpo Middle East FZE здійснювала спонсорські виплати FC Vorskla Cyprus Limited і українському ТОВ "ФК "Ворскла".

"Разом зі сторонніми залученими юридичними консультантами і консультантами-криміналістами по бухгалтерії, CID запросив у ФК "Ворскла" та інших третіх осіб інформацію про використання спонсорських коштів", – зазначено в документі.

Згідно з документом, CID отримав письмові підтвердження від ФК "Ворскла", FC Vorskla Cyprus Limited та Жеваго з докладним описом використання коштів – для реконструкції та будівництва вказаних ФК "Ворскла" стадіонів і тренувальних майданчиків в Україні. Крім того, CID був проінформований, що після завершення капітальних проєктів ці активи будуть підлягати продажу та зворотній оренді, а виручені кошти будуть використані для повного погашення кредиту Collaton Limited.