Сподіваюся, ти здохнеш найстрашнішою смертю, – Зінченко звернувся до Путіна
24 лютого 2022 , 11:58Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Олександра Зінченка
Український хавбек Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко прокоментував рішення президента РФ Володимира Путіна про вторгнення в Україну.
24 лютого вранці російські війська за підтримки військових Білорусі розв'язали бойові дії на українській території. В Україні було запроваджено воєнний стан.
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"Я сподіваюся, що ти здохнеш найстрашнішою смертю, мерзото!" – написав Олександр, прикріпивши фото лідера країни-агресора.
Сторіс Олексадра Зінченка
За кілька хвилин ця історія зникла з інстаграму. Зінченко підтвердив, що соціальна мережа її видалила.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.
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