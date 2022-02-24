Сподіваюся, ти здохнеш найстрашнішою смертю, – Зінченко звернувся до Путіна

Український хавбек Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко прокоментував рішення президента РФ Володимира Путіна про вторгнення в Україну.

24 лютого вранці російські війська за підтримки військових Білорусі розв'язали бойові дії на українській території. В Україні було запроваджено воєнний стан.

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"Я сподіваюся, що ти здохнеш найстрашнішою смертю, мерзото!" – написав Олександр, прикріпивши фото лідера країни-агресора.



Сторіс Олексадра Зінченка

За кілька хвилин ця історія зникла з інстаграму. Зінченко підтвердив, що соціальна мережа її видалила.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.