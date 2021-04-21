Спочивай з миром: як в соцмережах жартують із футбольної Суперліги

Футбольна Суперліга, поспіхом оголошена ввечері в неділю, 18 квітня, проіснувала лише два дні. Вже ввечері 20 квітня її покинуло половина клубів-засновників. А саме її існування стало причиною для чималої кількості жартів та мемів у соцмережах.

Засновниками Суперліги стали 12 клубів. Шість з них представляли АПЛ: Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Челсі, Тоттенхем та Арсенал. Ще по три клуби були з Іспанії (Реал, Барселона та Атлетіко) та Італії (Ювентус, Мілан та Інтер). І саме англійські клуби першими покинули Суперлігу під тиском УЄФА та місцевої футбольної влади.

Варте уваги Суперліга: чи стане закритий елітний турнір причиною для занепаду футболу в Європі

Українські футбольні клуби навряд чи входили у список претендентів на потрапляння в Суперлігу. Але львівські Карпати, які виступають в Другій лізі, одразу заявили, що не будуть брати участь в цьому турнірі. І назвали його аферою.

Хокейний клуб Сокіл хоч і не грає у футбол, але виступив проти, щоб він перетворювався на soccer, і теж відмовився від участі в Суперілізі.

А от херсонський Кристал – навпаки, готовий був приєднатися до турніру.

Відмовилися від участі в Суперлізі і німецькі Баварія та Боруссія.

Багато хто в цьому "футбольному перевороті" побачив аналогії з путчем 1991 року, який влаштували в СРСР.

А півзахисник Фенербахче Месут Озіл нагадав, що у світі існує лише одна суперліга – турецька.

Два дні тривала запекла боротьба. А закінчилася вона тим, що шість англійських клубів оголосили, що вони виходять з організації турніру.

Згодом про відмову оголосили й Атлетіко, Інтер та Мілан. Тож поки залишилися Реал, Ювентус та Барселона. Хоча керівництво Суперліги вже оголосило про призупинку турніру. Але від своєї ідеї не відмовилося.