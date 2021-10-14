Спеціальна картка: Яремчук потрапив в команду тижня FIFA 22 – фото
14 жовтня 2021 , 09:59Читать новость на русском
Джерело:твітер EA Sports
Компанія EA Sports представила нову команду тижня FIFA 22. У число найкращих 23 гравців увійшов і український нападник Бенфіки і збірної України Роман Яремчук .
Єдиний українець у рейтингу
Дана версія гравця отримала загальний рейтинг 81. Сильними сторонами футболіста, на думку розробників з EA Sports, є швидкість, удар і фізична підготовка.
Дивіться також Матвієнко – у символічній збірній тижня у відборі на чемпіонат світу 2022Раніше в Команду першого тижня FIFA 22 раніше потрапив захисник Шахтаря Юхим Конопля.
9 жовтня Роман Яремчук віддав гольову передачу і забив переможний гол за збірну України в матчі кваліфікації ЧС-2022 проти Фінляндії (2:1).