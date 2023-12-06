Сигнал для всіх українських ворогів: зірковий боєць ЗСУ висловився про смерть Іллі Киви
Джерело:твіттер Олександра Долгополова
Олександр Долгополов не зміг стримати емоцій після успішної спецоперації СБУ. Колишній тенісист натякнув іншим зрадникам України на наслідки розв'язаної Росією війни.
Багатьох українців сьогодні, 6 грудня, потішила приємна звістка з Росії. Під Москвою було знайдено тіло зрадника України та екснардепа Ілли Киви.
До теми Ліквідація Киви під Москвою: що відомо про раптову смерть зрадника
Розплата за зраду України
Вже відомо, що за ліквідацією 46-річного путініста стоїть Служба безпеки України. Чимало наших співвітчизників зраділи цій новині. Серед них і найвідоміший тенісист нашої країни, а нині боєць ЗСУ Олександр Долгополов.
Зрадник і ворог України, один з ідеологічних діячів Z, який утік до Росії, транслюючи ненависть та виправдовуючи вторгнення, несподівано загинув. Усі українські вороги, це для вас сигнал. Подумайте двічі, що ви транслюєте у цьому невеликому світі,
– написав спортсмен у своєму твіттері.
Деталі про смерть Киви
Повідомлялось, що закривавлене тіло Киви знайшли на території паркової зони готелю "Величъ Country Club" в Супонєво (Московська область РФ). Іллю ліквідували зі стрілецької зброї.
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Операцією займався спеціальний агент ГУР. Нагадаємо, що Кива втік з України перед початком повномасштабного вторгнення та засів у Росії, транслюючи у місцевих ЗМІ антиукраїнську риторику.
Киву заочно засудили до 14 років ув'язнення за держзраду. Раніше Ілля був частиною "Правого сектор", потім Соціалістичної партії України, а у 2019-му пройшов у парламент у складі проросійської ОПЗЖ. Чим найбільше був відомий політик:
- активно виправдовував геноцид українців з боку росіян
- заперечував звірства росіян у Бучі
- вважав Україну залежною державою
- називав президента України Володимира Зеленського "наркоманом"
- відбілював репутацію міжнародного терориста Владіміра Путіна
- розповсюджував фейки про смерть голови ГУР Кирила Буданова та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного
- звинувачував Польщу у планах захопити Україну
- розпалював ворожнечу між українцями