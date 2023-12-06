Сигнал для всіх українських ворогів: зірковий боєць ЗСУ висловився про смерть Іллі Киви

Олександр Долгополов не зміг стримати емоцій після успішної спецоперації СБУ. Колишній тенісист натякнув іншим зрадникам України на наслідки розв'язаної Росією війни.

Багатьох українців сьогодні, 6 грудня, потішила приємна звістка з Росії. Під Москвою було знайдено тіло зрадника України та екснардепа Ілли Киви.

До теми Ліквідація Киви під Москвою: що відомо про раптову смерть зрадника

Розплата за зраду України

Вже відомо, що за ліквідацією 46-річного путініста стоїть Служба безпеки України. Чимало наших співвітчизників зраділи цій новині. Серед них і найвідоміший тенісист нашої країни, а нині боєць ЗСУ Олександр Долгополов.

Зрадник і ворог України, один з ідеологічних діячів Z, який утік до Росії, транслюючи ненависть та виправдовуючи вторгнення, несподівано загинув. Усі українські вороги, це для вас сигнал. Подумайте двічі, що ви транслюєте у цьому невеликому світі,

– написав спортсмен у своєму твіттері.

Деталі про смерть Киви

Повідомлялось, що закривавлене тіло Киви знайшли на території паркової зони готелю "Величъ Country Club" в Супонєво (Московська область РФ). Іллю ліквідували зі стрілецької зброї.

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Операцією займався спеціальний агент ГУР. Нагадаємо, що Кива втік з України перед початком повномасштабного вторгнення та засів у Росії, транслюючи у місцевих ЗМІ антиукраїнську риторику.

Киву заочно засудили до 14 років ув'язнення за держзраду. Раніше Ілля був частиною "Правого сектор", потім Соціалістичної партії України, а у 2019-му пройшов у парламент у складі проросійської ОПЗЖ. Чим найбільше був відомий політик: