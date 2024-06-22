Важливий результат, – Лунін вперше відреагував на рішення Реброва замінити його на Трубіна

У п'ятницю, 21 червня, у матчі другого туру групи Е на чемпіонаті Європи з футболу зустрічалися збірні Словаччини та України. Гра завершилася вольовою перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 2:1.

Після розгромної поразки від Румунії (0:3) тренерський штаб Сергія Реброва зробив декілька замін у стартовому складі команди. Одна з них відбулася на воротарській позиції – замість Андрія Луніна ворота збірної України захищав Анатолій Трубін.

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Реакція Луніна на втрату місця в основному складі

Голкіпер Бенфіки став одним із головних героїв переможного поєдинку в Дюссельдорфі. Він видав чудовий перформанс, ставши "Левом матчу" з чотирма 4 сейвами в активі.

Андрій Лунін прокоментував рішення Сергія Реброва залишити його в запасі. Він заявив, що розуміє такий вибір та підкреслив, що для нього на першому місці стоїть успіх команди:

Я чудово розумію рішення головного тренера. Результат з Румунією – повністю моя вина, але тут ми команда, колектив. Справа не в окремих футболістах, завжди важливий результат. Я продовжую працювати. Якщо прийде моя черга знову вийти у стартовому складі, то я готовий. Чи я обговорював рішення з головним тренером? Ні, адже в цьому не було необхідності.

Нагадаємо, що у відбірковому циклі на Євро-2024 основним голкіпером збірної України був Анатолій Трубін, проте у матчах плей-оф грав уже Андрій Лунін.

Всього у складі "синьо-жовтих" воротар мадридського Реала провів 13 матчів, у яких пропустив 11 голів та 6 разів зіграв "на нуль".

Нагадаємо, що наступний поєдинок збірна України зіграє 26 червня проти Бельгії. Стартовий свисток пролунає о 19:00.