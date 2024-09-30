Відомо, який гонорар арбітри отримують за один матч УПЛ

Футбольний арбітр – одна з найбільш невдячних професій у світі. Рефері постійно отримують шквал критики на свою адресу, яка часто переходить у погрози від уболівальників.

Стало відомо, скільки за таку роботу отримують судді в українському футболі. Їх зарплати дещо збільшилися у порівнянні з попереднім сезоном, повідомляє ТаТоТаке.

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Бонус за вдале суддівство

Клуб-господар матчу Української Прем'єр-ліги в сезоні-2024/2025 має виділяти 231 тисячу гривень на бригаду арбітрів. Окрім цієї суми треба заплатити ще 90 тисяч за використання системи VAR.

Головний рефері гри за кожен поєдинок отримує гарантовані 45 тисяч гривень. Якщо йому вдасться відсудити матч без зауважень з боку Комітету арбітрів УАФ, то до цієї суми суддя отримує додатково ще 15 тисяч гривень.

До слова. У минулій кампанії гонорар головного рефері матчу УПЛ складав 39 тисяч гривень.

Нагадаємо, що з лютого 2024 року Катерина Монзуль очолює суддівський комітет УАФ. Вона змінила Лучано Лучі, який до того майже 10 років обіймав цю посаду.