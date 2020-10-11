Донецький "Шахтар" опублікував звіт за минулий сезон. Серед іншого там вказано суму, яку "гірники" заробили.

Бюджет "Шахтаря" за підсумками сезону 2019/20 поповнився на 2 мільярди 522 мільйони гривень. Про це йдеться в офіційному звіті клубу.

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В клубу були три основні джерела доходів: виплати від УЄФА та ФІФА, продаж і оренда гравці та доходи від комерційної діяльності.

Саме виплати від УЄФА та ФІФА склали майже половину доходів клубу – 1 мільярд 256 мільйонів гривень. Ці гроші "Шахтар" заробив завдяки участі в груповому етапі Ліги чемпіонів, а також виступі у раунді плей-офф Ліги Європи, де "гірники" дійшли до півфіналу турніру.

У сезоні-2019/20 дохід "Шахтаря" від продажу і оренди гравців склав 928 мільйонів гривень. Клуб продав дев'ятьох футболістів: Сергія Вакуленка та Володимира Якимця в "Карпати", Олександра Глаголу в "Минай", Тараса Качарабу в "Слован" (Чехія), Мурада Хачу в "Сумгаїт" (Азербайджан), Густаво Бланко-Лещука в "Антальяспор" (Туреччина), Владислава Кулача в "Ворсклу", а Андрія Тотовицького в "Десну". Суми цих трансферів в команді не назвали. Так само як і не назвали список гравців, які були відправлені в оренди.

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Ще 338 мільйонів гривень склав сумарний дохід від комерційної діяльності. Найбільше принесли спонсорство та реклама – 275 мільйонів гривень. 32 мільйони гривень "гірники" отримали на продажі білетів та абонементів. Продаж атрибутики поповнив бюджет клубу ще на 14 мільйонів гривень. 13 мільйонів гривень клуб отримав від реалізації ТВ-прав.

У сезоні-2019/20 ФК "Шахтар" заплатив до державного бюджету України 370,2 мільйона гривень податків. Сума податку на доходи фізичних осіб склала 317,9 мільйона гривень.

У звіті не вказано, скільки клуб витратив в попередньому сезоні – на зарплати гравців, трансфери, утримання команди тощо.