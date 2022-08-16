Угледіли зраду, де її немає: українська пара з пляжного волейболу на межі розпаду

Якийсь незрозумілий скандал назріває у жіночій українській команді з пляжного волейболу. В останній момент перед стартом Євро-2022 замість Ангеліни Хміль у парі з Катериною Лазаренко з'явилась Євгенія Баєва.

Виключили з пари через запрошення навчатись

Заміна відбулась через те, що напередодні Ангеліна Хміль отримала пропозицію навчатись в одному з університетів США. У такій пропозиції тренерський штаб угледів зраду з боку Хміль та відсторонив дівчину від пари з Тетяною Лазаренко.

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Про це розповів куратор пляжного волейболу у Федерації волейболу України Сергій Щетинін, який дещо прояснив цю ситуацію. Він заявив, що тренери не хочуть прислухатись до слів представників Федерації, дотримуючись свого жорсткого рішення.

Гравець отримав запрошення від американського університету. Там не стояло питання, що ти їдеш, і все, не вертаєшся в Україну. Але чомусь тренерський штаб вирішив, що це зрада, і ми не можемо більше співпрацювати,

– сказав Щетинін.

Найцікавіше те, що американці були готові відпускати Хміль в Україну. Питання недопуску навіть не стояло. Однак чому тренерський штаб так негативно сприйняв цю пропозицію із США, що аж виключив волейболістку з пари.

Щетинін навів приклад іспанок та латвійок, які навчаються у США та продовжують грати за свої країни.

В українській Федерації сподіваються, що незабаром емоції вщухнуть і Хміль повернуть у пару до Лазаренко. Адже цей жіночий дует подавав великі надії на успішні виступи не лише на чемпіонаті Європи, а й інших майбутніх змаганнях.

У липні 2022 року українська пара Хміль та Лазаренко стали чемпіонками Європи серед молоді віком до 20 років. Змагання приймав турецький Ізмір.