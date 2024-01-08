"Золотий вагон" та розкіш за гроші для ЗСУ: ексдружина Шведа причетна до справи Гринкевича

Наприкінці минулого року громадськості став відомий грандіозний корупційний скандал довкола родини львівського бізнесмена Ігоря Гринкевич. Він був головним постачальником для Міноборони України.

Державне Бюро Розслідувань порушило справу щодо компаній Ігоря Гринкевича, які займалися закупівлями для Міністерства оборони. За даними слідства, завдяки завищеним цінам на військовий одяг, бронежилети та харчування, структури бізнесмена завдали збитків державі на суму понад 1 мільярд гривень, повідомляє 24 Канал.

До теми Пів мільйона доларів: львівський бізнесмен намагався підкупити одного з керівників ДБР

Дружина футболіста та "успішна" бізнесвумен

Серед фігурантів резонансної для суспільства справи є прізвище колишньої дружини вінгера Шахтаря Мар'яна Шведа. Ольга Гринкевич – донька львівського підприємця Ігоря Гринкевича. Батько оформив на свою дитину частину бізнесу.

Разом зі своєю мамою Світланою вона була власницею ТОВ "Трейд Лайнс Рітейл". Ця будівельна компанія займалася постачанням одягу та харчування для ЗСУ.

Мар'ян Швед одружився з донькою впливового бізнесмена у 2016 році. Тоді перспективний футболіст перебував у структурі іспанської Севільї. У пари народилася донька Мія.

Мар'ян Швед з Ольгою та донькою / фото з інстаграму Ольги Гринкевич

Ефектна блондинка досить часто публікувала спільні фото з Мар'яном. Однак згодом почуття один до одного охололи і у 2022 році шлюб розпався. Мар'ян та Ольга навіть судилися стосовно спільного майна. Останнє рішення суду стосовно цієї справи датується груднем 2023 року.

Відомо, що 7 вересня 2023 року вінгер Шахтаря набув право власності на трикімнатну квартиру у Львові площею 161 квадратний метр.

"Золотий вагон" за 34 тисячі

Родина Гринкевичів дуже полюбляє розкішне життя. Поки українські військові боронили державу від російських загарбників, "успішні бізнесмени" здійснили велику кількість дорогих придбань – будинки, земельні ділянки, годинники тощо. Ольга теж не відмовляла собі ні в чому та полюбляла відпочивати на екзотичних курортах.

Наприкінці літа 2023 року Ольга потрапила у скандал. У своїй соцмережі вона опублікувала фото у "золотому" спецвагоні Укразалізниці, який під час повномасштабної війни використовують для дипломатичних рейсів. Зокрема у такому вагоні їхав британський прем'єр Руші Сунак. Відомо, що оренда вагона коштує 34 тисячі гривень. Через гучний розголос донька Гринкевича видалила світлину.

Коли тобі сказали: я взяв квиток на потяг, не переживай,

– підписала світлину колишня дружина Шведа.

"Золотий вагон" / фото з інстаграму Ольги Гринкевич

Ольга на відпочинку на Мальдівах / фото з інстаграму Ольги Гринкевич

У чому звинувачують компанії Гринкевича