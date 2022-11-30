"Знімай футболку Камеруну": Вацко розніс любителя окупантів, що вийшов на матч з прапором Росії

Футболіст збірної Камеруну Гаель Ондуа оскандалився у поєдинку проти команди Швейцарії, вийшовши на поле в бутсах, на яких був намальований прапор Росії. Коментатор Віктор Вацко знищив прихильника Росії.

Поки в Україні й далі немає світла, тепла та зв'язку в Катарі триває чемпіонат світу з футболу. Однак Росія не виступає на Мундіалі – поляки, шведи та чехи викинули її, відмовившись грати з нею матчі плей-офф кваліфікації.

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Якщо Ондуа так любить Росію, то нехай за неї і грає

А вже потім ФІФА під тиском УЄФА, європейських команд дискваліфікувала країну-агресорку. Крім того, на ЧС-2022 заборонили використовувати російську символіку – гімн, назву країни, прапор. Утім, неочікувано на полі з'являється Ондуа в бутсах на яких намальований прапор країни, що цинічно вбиває українців.

А потім з'ясовується, що батько футболіста працював у посольстві Камеруну в Москві. Ондуа хоч і народився в Камеруні, але виріс в Росії та має подвійне громадянство. Колись він навіть був у луганській Зорі, але не грав за неї.

Найцікавіше, що ФІФА в цій історії ні на що не реагує. Жодних санкцій, жодних заяв, все нормально. Ну, намалював собі на бутсах заборонену символіку, все нормально. Ондуа говорить, що Росія – його батьківщина і так він виказує свою любов до неї. Але мені це нецікаво,

– наголосив Вацко.

Крім того, він порадив прихильнику окупантів у такому разі не малювати прапор країни-агресорки, а знімати футболку збірної Камеруну та йти грати за Росію.

Приділив увагу коментатор і Джанні Інфантіно, який продав росіянам права на трансляцію Мундіалю та всіляко підтримує країну-агресорку. Ба більше, Інфантіно місяці закликав не стріляти бодай на час чемпіонату світу.

"Ми тут без світла! Твій чемпіонат світу нам не потрібен", – емоційно висловився Вацко.