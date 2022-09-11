Не знаючи смаку поразок в УПЛ: Дніпро-1 на класі обіграв Металіст 1925

СК Дніпро-1 у 4-му турі УПЛ приймав Металіст 1925. Господарі переконливо обіграли харків'ян та вистрибнули на 2-гу позицію у таблиці УПЛ.

СК Дніпро-1 – Металіст 1925 3:0

Голи: Адамюк, 62, Довбик, 66, Громов, 88

Усі голи команди зберегли на другу частину зустрічі. Не обидва колективи, а Дніпро-1. Протягом чотирьох хвилин дніпряни відзначились двічі, пише 24 канал.

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На 62-й хвилині господарі заробили право на кутовий. Після подачі зі стандарту найкраще у штрафному майданчику Металіста 1925 зіграв Адамюк. Володимир забив вже у другому матчі поспіль. Рахунок став 1:0.

Вже через чотири хвилини Довбик відірвався від захисника харків'ян та легко переграв голкіпер суперника. Артем забив перед від'їздом у збірну України, подвоївши перевагу дніпровського клубу – 2:0.

На цього підопічні Олександра Кучера не зупинились та продовжувати тримати у напрузі воротаря Металіста 1925 Олега Мозіля.

Наприкінці матчу господарі зробили рахунок розгромним 3:0. Когут віддав на Громова. Артем впритул розстріляв володіння харків'ян.

Дніпро-1 впевнено обіграв Металіст 1925 з рахунком 3:0. Ці три очки дозволили дніпрянам вийти на друге місце турнірної таблиці УПЛ, потіснивши Зорю. В обидвох команд по 9 очок.

У новому сезоні команда Кучера ще не знає смаку поразок. Металіст 1925 із 5 балами йде восьмим.