Син Холіфілда відправив суперника у глибокий нокаут: Стенфорду потрібні були лікарі – відео

Еван Холіфілд провів бій на State Farm Arena у США. Син легендарного Евандера Холіфілда відправив суперника у нокаут. Після чого Чарльзу Стенфорду знадобилась допомога лікаря.

Продовжує справу батька

Син легендарного боксера виступає у середній вазі. Холіфілд-молодший впевнено знищує суперників на своєму шляху.

Дивіться також Кривдник Ломаченка був побитий найсильнішою людиною планети: відео

На заваді не став йому і Чарльз Стенфорд. Вже у другому раунді суперник лежав на канвасі. Еван вже з перших секунд накинувся на суперника та розпочав побиття. Лівий хук Холіфілда відправив суперника у глибокий нокаут. Коли суперник вже падав на канвас Еван додав в обличчя Чарльза ще й з правої, який повністю добив Стенфорда.

Суддя навіть не став відраховувати Стенфорду та покликав на ринг лікарів. Бій був завершено достроково на користь Евана. Для Холіфілда-молодшого це вже восьма перемога на професійному ринзі та шоста – нокаутом. Він завдав четвертої поразки у кар'єрі Стенфорду при шести звитягах.

Відео нокауту від Холіфілда-молодшого