Сім'я Маліновського влаштувала благодійний вечір в українському стилі: святкові фото з Італії

Руслан Маліновський навіть в Італії використовує усі свої можливості, щоб допомогти рідній Україні. Футболіст Аталанти разом із дружиною Роксаною організували у Бергамо (Італія) благодійний вечір.

Родина Маліновських зібрала солідну суму для України

Благодійний фонд подружжя "Malinovskyi charity" провів захід, де було запрошено близько 40 осіб, серед яких були представники місцевої влади, спортсмени, люди зі світу бізнесу та консул України Станіслав Плахотний.

Дивіться також Зірка Ліверпуля Мане зіграв у футбол в рідному Сенегалі: замість поля було в'язке болото

Благодійний вечір від Роксани та Руслана Маліновських був влаштований в українському стилі. на сцені виступала маленька 9-річна дівчинка, у якої війна забрала життя одного з рідних людей – дідуся. Також танцював український ансамбль, а музичний супровід створив співак Альфонсо Олівейра.



Український ансамбль танцю виступив на заході / Фото з інстаграму Дениса Шульца

Подружжя такою подією хотіло зібрати якомога найбільше грошей на потреби України. На вечорі були виставлені футбольні лоти з автографами їх власників. На заході були помічені футболки Маліновського зі збірної України та Аталанти, його партнерів по національній команді – Олександра Караваєва, Олександра Зінченка, Віталія Миколенка та Андрія Ярмоленка.



Лоти від Маліновського / Фото Bergamo&Sport

Також під'їхав презент від одноклубників Миколенка та Зінченка – бразильців Рішарлісона та Фернандінью, Кевіна Де Брюйне. Фернандінью доля України не є байдужою. Футболіст чималий відрізок своєї кар'єри провів якраз в українському чемпіонаті, звідки отримав шанс проявити себе у топовій лізі Європи.



Подарунки від друзів Руслана / Фото Bergamo&Sport

Також було ще багато інших цінних лотів. За такий вечір сім'я Маліновського зібрала для нашої країни понад 42 тисячі євро, а точніше 42 171 євро.



Подружжя Маліновських зібрати десятки тисяч євро / Фото Bergamo&Sport

Запрошений на захід заступник міського голови Бергамо виступив із промовою та висловив свою підтримку Україні.

Ми зразу обрали, на чиїй будемо стороні. Наступного тижня наш мер висловить солідарність з Бучею, з якою ми вирішили стати побратимами. Руслан – чемпіон, приклад для близьких,

– зазначив Серджіо Ганді.